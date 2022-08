Al via il nuovo anno scolastico, sindacati: “Mancano 200mila prof” (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Al via il nuovo anno scolastico da domani (1° settembre) senza obbligo di mascherine, distanziamento e vaccinazione. Ma alcuni problemi rimangono sempre gli stessi, denunciano i sindacati della scuola. A partire dalla carenza di docenti, stimata in circa 200mila. “Anche quest’anno scolastico prende l’avvio con molte incognite che hanno radici profonde: mi riferisco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco alla CISL: pensioni d’oro, lavoro offeso Nuove assunzioni alle Poste nel 2019 Confcommercio trova l’accordo per il settore Terziario Il lavoratore può astenersi dal lavorare nelle festività Gualtieri e Landini si ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA – Al via ilda domani (1° settembre) senza obbligo di mascherine, distanziamento e vaccinazione. Ma alcuni problemi rimangono sempre gli stessi, denunciano idella scuola. A partire dalla carenza di docenti, stimata in circa. “Anche quest’prende l’avvio con molte incognite che hradicionde: mi riferisco L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco alla CISL: pensioni d’oro, lavoro offeso Nuove assunzioni alle Poste nel 2019 Confcommercio trova l’accordo per il settore Terziario Il lavoratore può astenersi dal lavorare nelle festività Gualtieri e Landini si ...

