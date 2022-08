Al Papa Giovanni un’equipe di psicologi per i giovani a rischio di comportamenti autolesivi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sarà uno psicologo dedicato, insieme ad un’equipe costituita da un neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza ed un educatore, a prendere in carico gli adolescenti più a rischio di sviluppare comportamenti autolesivi, fin dalle fasi precoci del disturbo o della crisi, grazie a un lavoro di rete con le scuole di Bergamo. Prende il via a ottobre un nuovo progetto, attivato grazie ad un contributo messo a disposizione da Nepios onlus, che intende intercettare precocemente i giovani portatori di disagio ed inserirli nei percorsi di cura dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASST Papa Giovanni XXIII. L’intervento si rivolge agli adolescenti (fascia d’età 11-18 anni) e sarà proposto alle scuole nei prossimi due anni, fino ad ottobre 2024. Si ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sarà uno psicologo dedicato, insieme adcostituita da un neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza ed un educatore, a prendere in carico gli adolescenti più adi sviluppare, fin dalle fasi precoci del disturbo o della crisi, grazie a un lavoro di rete con le scuole di Bergamo. Prende il via a ottobre un nuovo progetto, attivato grazie ad un contributo messo a disposizione da Nepios onlus, che intende intercettare precocemente iportatori di disagio ed inserirli nei percorsi di cura dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASSTXXIII. L’intervento si rivolge agli adolescenti (fascia d’età 11-18 anni) e sarà proposto alle scuole nei prossimi due anni, fino ad ottobre 2024. Si ...

