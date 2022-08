Agente Sissy Trovato Mazza | l’ipotesi del suicidio non convince il Gip | avanti con le indagini

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gip di Venezia ha respinto la richiesta di archiviazione della procura di Venezia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte didi polizia penitenziaria ventottenne, originaria di Taurianova, trovata senza vita il 1 novembre del 2016 in un ascensore dell’ospedale di Venezia con un proiettile in testa e morta il 12 gennaio del 2019, dopo due anni di calvario. E’ la terza volta che il giudice respinge la richiesta di archiviazione della procura, secondo cui si tratterebbe di un. Il gip ha accolto l’opposizione avanzata dai familiari, con l’avvocato Eugenio Pini. “Esprimo soddisfazione per il provvedimento del gip che ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione – afferma Pini – Confido che questo provvedimento possa incentivare il raggiungimento della ...

