Addio a Gorbaciov | dalla Brexit al ritorno dei nazionalismi | figli di un fallimento che ha le sue radici nel 1989

chetempochefa : Addio a Mikhail #Gorbaciov, l’ex Presidente dell'Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace aveva 91 anni. - riotta : Addio all'ultimo leader russo del XX secolo #Gorbaciov Un onore avere raccontato @Corriere le sue alterne vicende d… - sole24ore : ?? Nella serata del 30 agosto Mikhail Gorbaciov, l’ultimo segretario generale del Pcus e ultimo Presidente dell’Urss… - sole24ore : Morto Gorbaciov, l’addio con i «distinguo» del Cremlino - Luxgraph : Putin: «Gorbaciov politico e statista che ha influenzato la storia del mondo». L’addio dei leader mondiali… -

...e glasnost" In molti nelle scorse ore hanno espresso cordoglio per la morte di Mikhail. ... Tra i Vip che hanno speso delle parole diper il fautore del crollo del muro di Berlino, è ......e glasnost" In molti nelle scorse ore hanno espresso cordoglio per la morte di Mikhail. ... Tra i Vip che hanno speso delle parole diper il fautore del crollo del muro di Berlino, è ...Dal sogno di un'Eurasia unificata all'incubo della guerra in Ucraina il passo non è stato breve. Nella retorica russa la "promessa infranta" degli Stati Uniti sull'allargamento a Est torna sempre e co ...Addio a Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, fautore della pace e noto per la Perestroika. Dalla moglie ha avuto la sua unica figlia Irina.