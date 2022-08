Abel Ferrara, racconto la nascita di una nazione in un viaggio spirituale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Italia 1920, il sud della Puglia di un piccolo paese dove gli uomini sono partiti a combattere la Grande guerra, le famiglie, le mogli li hanno aspettati, molti di loro L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Italia 1920, il sud della Puglia di un piccolo paese dove gli uomini sono partiti a combattere la Grande guerra, le famiglie, le mogli li hanno aspettati, molti di loro L'articolo proviene da il manifesto.

howard3141 : Abel Ferrara e Padre Pio. Film da non perdere ?@ilmanifesto? - Cacimac : RT @fabiocappellik: Tuttifrutti, Padre Pio secondo Abel Ferrara; Matt Dillon e la musica cubana, i luoghi del cuore del FAI: il castello di… - GraBalestrieri : RT @ilmanifesto: Una conversazione su «Padre Pio», il suo nuovo film che sarà in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 79. Cristi… - MartaScattoni : Abel Ferrara: Padre Pio e la nascita del fascismo - ilmanifesto : Una conversazione su «Padre Pio», il suo nuovo film che sarà in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 79.… -