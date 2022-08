A secco di gas | la Russia sospende le forniture all' Europa

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nord Stream fa sapere che lo stop è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya. Lo stop dovrebbe durare tre giorni, ma il timore è che alla scadenza del 2 settembre Mosca possa confermare la chiusura del gasdotto

