Zaporizhzhia, la denuncia di Kiev: «Mosca bombarda i corridoi della missione dell'Aiea» (Di martedì 30 agosto 2022) Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha denunciato bombardamenti dalle forze armate del Cremlino sui corridoi attraverso i quali la missione dell'Aiea dovrebbe raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica è diretta alla centrale nucleare ucraina, da settimane teatro di scontri a fuoco tra gli eserciti russo e ucraino, con enormi rischi per la sicurezza di chi abita nel territorio circostante. «La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell'Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l'obiettivo di di deviarla verso il territorio ...

