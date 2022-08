WWE: Torna Santana Garrett, licenziata come wrestler nel 2021, Triple H la richiama per allenare (Di martedì 30 agosto 2022) L’ex wrestler di sviluppo della WWE Santana Garrett è Tornata alla WWE in una nuova veste. La veterana del wrestling indipendente Santana Garrett ha annunciato di essere Tornata a lavorare per la WWE come allenatrice del Performance Center. In precedenza ha lavorato per la compagnia come wrestler dal 2019 fino al licenziamento nel giugno 2021. La wrestler ha twittato scrivendo “Non è una foto throwback”. Sulle sue Instagram Stories, Garrett ha parlato del suo nuovo ruolo e ha rivelato che lunedì ha tenuto la sua prima lezione aiutando i nuovi assunti: “È il primo giorno che torno e sono in una classe ad aiutare i nuovi assunti”, ha detto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 agosto 2022) L’exdi sviluppo della WWEta alla WWE in una nuova veste. La veterana del wrestling indipendenteha annunciato di essereta a lavorare per la WWEallenatrice del Performance Center. In precedenza ha lavorato per la compagniadal 2019 fino al licenziamento nel giugno. Laha twittato scrivendo “Non è una foto throwback”. Sulle sue Instagram Stories,ha parlato del suo nuovo ruolo e ha rivelato che lunedì ha tenuto la sua prima lezione aiutando i nuovi assunti: “È il primo giorno che torno e sono in una classe ad aiutare i nuovi assunti”, ha detto ...

