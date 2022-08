WWE: Kurt Angle spiega perché ha sputato il drink degli Street Profits (Di martedì 30 agosto 2022) L’Hall of famer Kurt Angle ha fatto il suo ritorno in WWE nella puntata di stanotte a RAW. Tra i segmenti in cui è stato coinvolto, c’è una sfida di “shoosh” tra lui e Chad Gable, un momento nostalgia con Edge ed una gag con gli Street Profits. Inizialmente questi ultimi hanno offerto uno dei loro caratteristici bicchieri all’eroe olimpico, il quale, dopo aver assaggiato la mistura presumibilmente alcolica, ha sputato tutto il contenuto per terra. Il siparietto si è concluso con Angle che invece offre al duo una delle sue bottiglie di latte. Un chiaro riferimento al passato Non è affatto un segreto che Kurt Angle ha avuto diversi problemi, soprattutto nel periodo in cui lottava in TNA, con alcol e antidolorifici. Di questi ultimi ne ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 agosto 2022) L’Hall of famerha fatto il suo ritorno in WWE nella puntata di stanotte a RAW. Tra i segmenti in cui è stato coinvolto, c’è una sfida di “shoosh” tra lui e Chad Gable, un momento nostalgia con Edge ed una gag con gli. Inizialmente questi ultimi hanno offerto uno dei loro caratteristici bicchieri all’eroe olimpico, il quale, dopo aver assaggiato la mistura presumibilmente alcolica, hatutto il contenuto per terra. Il siparietto si è concluso conche invece offre al duo una delle sue bottiglie di latte. Un chiaro riferimento al passato Non è affatto un segreto cheha avuto diversi problemi, soprattutto nel periodo in cui lottava in TNA, con alcol e antidolorifici. Di questi ultimi ne ...

