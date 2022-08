WWE | Ancora un altro record mostruoso per Roman Reigns oggi sono 2 anni da campione

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 30 agosto 2022)è l’attualeuniversale indiscusso della WWE. Ha sconfitto Braun Strowman a Payback 2020 per conquistare l’Universal Championship. Era il 30 agosto 2020 e da allora il Tribal Chief non ha mai perso il titolo nelle 23 volte in cui lo ha difeso. Un successo infinito per l’ex membro dello Shield, che ha fondato la sua stable, la Bloodline ed è diventato l’uomo di riferimento di tutta la compagnia. I festeggiamenti del suo secondo anno consecutivo dasaranno celebrati questo venerdì a SmackDown, nell’episodio che è stato registrato venerdì scorso, ma èil giorno in cui ricorre il secondoversario di questo storico regno. Il Needle Mover ha ora solo sei persone davanti a sé nella lista dei campioni di tutti i tempi della WWE: Pedro Morales ...