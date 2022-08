World Beach Soccer Games | l’Italia vince la prima partita di qualificazione

(Di martedì 30 agosto 2022) Catania – Alla See SicilyArena di Catania non c’è stataper l’esordio della Nazionale Italiana di calcio alle Qualificazioni aiANOC 2023: 17-4 il risultato finale sulla Norvegia, che mette in evidenza la disparità tecnica tra le due squadre. Un super Gori, sue 6 reti di cui 3 in rovesciata, e un’ottima prova corale della squadra, hanno frantumato, sin dall’inizio, le velleità norvegesi. I gol subiti sono stati perlopiù frutto di disattenzione della difesa azzurra, compensati dall’attacco devastante che nulla ha concesso ai propri avversari.ha già un piede nei quarti di finale ma rimane ancora un ostacolo ben più ostico dei norvegesi: mercoledì alle 17.30 gli Azzurri se la vedranno con la Francia per il secondo e ...

