West Nile, nuovo focolaio nel Vicentino: previsto intervento di disinfestazione. In Veneto si contano 250 casi e 14 decessi (Di martedì 30 agosto 2022) Il West Nile non si arresta. A Creazzo, in provincia di Vicenza, è stato registrato un nuovo focolaio del virus trasmesso dalla zanzara che, nelle situazioni estreme, in una persona su 150 può colpire il sistema nervoso centrale e causare un'encefalite potenzialmente letale. Si tratta del terzo nell'Ulss Berica, dopo quelli esplosi nei giorni scorsi a Camisano e a Quinto (Vicenza). In particolare, a Creazzo sono stati registrati due casi nell'arco di due chilometri, che rappresenta la distanza presa a parametro dai tecnici dell'igiene pubblica per dare il via alle campagne straordinarie di bonifica. Il primo è un anziano di 77 anni con altre patologie concomitanti e che, al momento, è ricoverato all'ospedale San Bortolo nel reparto di malattie infettive. Il secondo è un uomo di 62 anni che si trova ...

