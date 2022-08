West Ham United vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 30 agosto 2022) Due acerrime rivali si affronteranno mercoledì31 agosto sera al London Stadium in Premier League: il West Ham United accoglierà il Tottenham Hotspur per un derby londinese. Il West Ham arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 sull’Aston Villa di domenica, mentre il Tottenham ha continuato il suo ottimo inizio di campagna con una vittoria per 2-0 sul Nottingham Forest nello stesso pomeriggio. Il calcio di inizio di West Ham United vs Tottenham Hotspur è previsto alle 20:45 Anteprima della partita West Ham United vs Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre West Ham United Il West ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Due acerrime rivali si affronteranno mercoledì31 agosto sera al London Stadium in Premier League: ilHamaccoglierà ilper un derby londinese. IlHam arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 sull’Aston Villa di domenica, mentre ilha continuato il suo ottimo inizio di campagna con una vittoria per 2-0 sul Nottingham Forest nello stesso pomeriggio. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaHamvs: a che punto sono le due squadreHamIl...

