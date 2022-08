(Di martedì 30 agosto 2022) L’iniziativa. «Col- Il vegan che non ti aspetti!» è ladelche avrà luogo sabato 3 e domenica 4 settembre all’Edoné, in via Agostino Gemelli 17 a Bergamo.

webecodibergamo : Weekend vegano all’Edonè con la prima edizione del festival «Col Cavolo» -

L'Eco di Bergamo

A Brentonico questo, in attesa di Ferragosto, torna Baldo Bio Benessere , una manifestazione che valorizza i ... il tutto "condito" con buona musica dal vivo e con cibo bio e. Venerdì 12 ...Spazio dunque al mondo vegetariano, ma anche a quelloe a quello olistico per una manifestazione che dalle 9.30 del mattino durerà fino alle 21. TEATRO Alessandro Preziosi al Teatro Romano ... Weekend vegano all'Edonè con la prima edizione del festival «Col Cavolo» L’iniziativa. «Col Cavolo - Il vegan che non ti aspetti!» è la prima edizione del festival che avrà luogo sabato 3 e domenica 4 settembre all’Edoné, in via Agostino Gemelli 17 a Bergamo. «Col Cavolo» ...