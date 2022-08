Wanda Nara | prospettiva esplosiva | il décolleté infiamma

Leggi su chenews

(Di martedì 30 agosto 2022)ha lasciato i fan a bocca aperta mentre ha condiviso un selfie sui social dove hato il web. Laè da urlo: incetti di like e commenti. La modella 35enne e agente di calcio, sposata con il campione del Paris Saint Germain Mauro Icardi, è tornato a Milano dopo le vacanze ed è pronta per la nuova stagione. L’influencer argentina però non rinuncia agli scatti sensuali e seducenti, tanto che ha deciso di postarne uno proprio poche ore fa, facendo incetta di like e commenti da parte dei fan. fonte foto: Instagramaggiorna regolarmente il suo canale social che è seguito dalla bellezza di 13,7 milioni di follower su Instagram. Tantissime sono le foto che condivide quotidianamente, aggiornando i suoi fan e interagendo con loro in ...