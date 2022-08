Vuelta a España 2022 oggi, decima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Tutti contro Evenepoel a cronometro (Di martedì 30 agosto 2022) Possibile momento di svolta per la Vuelta a España 2022. Si torna in gara dopo il secondo giorno di riposo: in scena oggi la decima frazione, cronometro individuale con arrivo ad Alicante. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso decima tappa Vuelta 2022 Non c’è un metro di salita, o quasi. 30,9 chilometri completamente pianeggianti da Elche ad Alicante, per specialisti puri. Anche la planimetria favorisce le alte velocità: qualche curva cittadina nella prima parte, poi tanti lunghi rettilinei. altimetria PROGRAMMA Orario di partenza primo corridore: 13:52 Orario di arrivo ultimo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Possibile momento di svolta per la. Si torna in gara dopo il secondo giorno di riposo: in scenalafrazione,individuale con arrivo ad Alicante. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eNon c’è un metro di salita, o quasi. 30,9 chilometri completamente pianeggianti da Elche ad Alicante, per specialisti puri. Anche la planimetria favorisce le alte velocità: qualche curva cittadina nella prima parte, poi tanti lunghi rettilinei.PROGRAMMA Orario di partenza primo corridore: 13:52 Orario di arrivo ultimo ...

