Vuelta 2022, decima tappa cronometro Elche-Alicante oggi in tv: orari e diretta streaming (Di martedì 30 agosto 2022) La Vuelta di Spagna 2022 entra oggi nella seconda settimana e riparte dopo il giorno di riposo con la decima tappa, la cronometro individuale di 30,9 chilometri da Elche ad Alicante. Un’altra giornata importante per la classifica generale, dopo che Remco Evenepoel ha esteso in salita il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, Enric Mas e Primoz Roglic. Di seguito ecco tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale. decima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via con la partenza del primo corridore intorno alle 14:40, mentre la ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ladi Spagnaentranella seconda settimana e riparte dopo il giorno di riposo con la, laindividuale di 30,9 chilometri daad. Un’altra giornata importante per la classifica generale, dopo che Remco Evenepoel ha esteso in salita il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, Enric Mas e Primoz Roglic. Di seguito ecco tutte le informazioni per seguire lain tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– La corsa prenderà il via con la partenza del primo corridore intorno alle 14:40, mentre la ...

