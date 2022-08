Volley, regolamento dei Mondiali assurdo! Polonia e Slovenia esageratamente aiutate, sarà un tabellone iniquo e sbilanciato! (Di martedì 30 agosto 2022) I Mondiali 2022 di Volley maschile si sarebbero dovuti disputare in Russia, ma il conflitto bellico aperto contro l’Ucraina ha stravolto i piani originari. La FIVB ha tolto l’organizzazione al Paese guidato da Vladimir Putin (in grande ritardo rispetto a quanto operato da altre Federazioni Internazionali sportive) e ha cercato altre Nazioni in grado di ospitare la rassegna iridata. Si sono fatte avanti Polonia e Slovenia, dove effettivamente sta andando in scena la competizione quadriennale. Un cambio di sede all’ultimo minuto, unito anche all’esclusione della Russia dal torneo, rimpiazzata dall’Ucraina (per ragioni di ranking) senza rifare il sorteggio e generando così una fase a gironi sbilanciata rispetto ai valori (la Serbia è stata decisamente favorita da questo episodio). Non finisce qui, perché è emerso anche un ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) I2022 dimaschile si sarebbero dovuti disputare in Russia, ma il conflitto bellico aperto contro l’Ucraina ha stravolto i piani originari. La FIVB ha tolto l’organizzazione al Paese guidato da Vladimir Putin (in grande ritardo rispetto a quanto operato da altre Federazioni Internazionali sportive) e ha cercato altre Nazioni in grado di ospitare la rassegna iridata. Si sono fatte avanti, dove effettivamente sta andando in scena la competizione quadriennale. Un cambio di sede all’ultimo minuto, unito anche all’esclusione della Russia dal torneo, rimpiazzata dall’Ucraina (per ragioni di ranking) senza rifare il sorteggio e generando così una fase a gironi sbilanciata rispetto ai valori (la Serbia è stata decisamente favorita da questo episodio). Non finisce qui, perché è emerso anche un ...

