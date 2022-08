Volley, Mondiali maschili 2022: tutto facile per il Brasile, Qatar liquidato in tre set (Di martedì 30 agosto 2022) Il Brasile vince anche nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali maschili di Volley 2022, in programma in Polonia e Slovenia. La selezione verdeoro infligge la terza sconfitta al Qatar, battendolo per 3-0 (25-13, 25-23, 26-24), non senza qualche difficoltà nel secondo e terzo parziale, ma sempre conducendo le operazioni, e così ha la certezza di volare agli ottavi da prima del girone e quindi in uno dei primissimi posti della classifica combinata che concorrerà alla creazione degli accoppiamenti. Approccio disastroso dei mediorientali nel primo set, visto che con quattro punti in fila il Brasile si avvantaggia sul 10-6, e da lì in avanti ci sono enormi difficoltà per il Qatar, che con altri quattro punti consecutivi dei verdeoro ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ilvince anche nella terza e ultima giornata della fase a gironi deidi, in programma in Polonia e Slovenia. La selezione verdeoro infligge la terza sconfitta al, battendolo per 3-0 (25-13, 25-23, 26-24), non senza qualche difficoltà nel secondo e terzo parziale, ma sempre conducendo le operazioni, e così ha la certezza di volare agli ottavi da prima del girone e quindi in uno dei primissimi posti della classifica combinata che concorrerà alla creazione degli accoppiamenti. Approccio disastroso dei mediorientali nel primo set, visto che con quattro punti in fila ilsi avvantaggia sul 10-6, e da lì in avanti ci sono enormi difficoltà per il, che con altri quattro punti consecutivi dei verdeoro ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - repubblica : Mondiali volley, Italia già qualificata agli ottavi: 3-0 alla Turchia [di Mattia Chiusano] - sportface2016 : #Volley #MWCH2022: tutto facile per il #Brasile, #Qatar liquidato in tre set - MontiFrancy82 : Ai #Mondialidivolley in corso a Lubiana la #NazionaleMaschile ha battuto la Turchia 3-0, conquistando l’accesso agl… -