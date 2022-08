Volley, Mondiali maschili 2022: ottimi ascolti per il successo dell’Italia sulla Turchia (Di martedì 30 agosto 2022) Ancora ottimi ascolti per l’Italia del Volley maschile, impegnata nei Mondiali di Polonia e Slovenia 2022. Anche la seconda sfida, vinta contro la Turchia, ha fatto registrare numeri importanti con la diretta simultanea su Rai 2 e Sky Sport. “Il match di ieri sera, vinto dagli azzurri contro la Turchia, è stato visto su Rai 2 da un milione e 291mila persone con uno share del 7,9%. sulla piattaforma satellitare sono stati 128mila gli spettatori di media per 392.000 contatti unici” ha comunicato la federazione Volley. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ancoraper l’Italia delmaschile, impegnata neidi Polonia e Slovenia. Anche la seconda sfida, vinta contro la, ha fatto registrare numeri importanti con la diretta simultanea su Rai 2 e Sky Sport. “Il match di ieri sera, vinto dagli azzurri contro la, è stato visto su Rai 2 da un milione e 291mila persone con uno share del 7,9%.piattaforma satellitare sono stati 128mila gli spettatori di media per 392.000 contatti unici” ha comunicato la federazione. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - repubblica : Mondiali volley, Italia già qualificata agli ottavi: 3-0 alla Turchia [di Mattia Chiusano] - sportface2016 : #Volley #MWCH2022 | Ottimi ascolti tv per il successo dell’Italia sulla Turchia - siena_mimmo : Mondiali Volley Uomini L'Italia Batte Anche La Turchia Per 3-0 -