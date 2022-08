Volley, Mondiali maschili 2022: Giappone vince e si qualifica, Cuba ko ma spera ancora (Di martedì 30 agosto 2022) Il Giappone batte Cuba nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali maschili di Volley 2022 in corso di svolgimento in Polonia e Slovenia e conquistano così il pass per gli ottavi di finale come seconda del raggruppamento. Successo in quattro set per i nipponici con il punteggio di 3-1 (25-18, 21-25, 25-19, 25-19). Per i centramericani, invece, terzi nel gruppo B, ci sono importanti speranze di qualificazione come una tra le quattro migliori terze, in virtù del punto strappato al Brasile perdendo al quinto set e della vittoria contro Porto Rico: difficilmente più di altre tre selezioni faranno più di tre punti, ma bisognerà aspettare fino a domani. Primo set dominato dai nipponici, che con cinque punti in serie nel cuore del ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ilbattenella terza e ultima giornata della fase a gironi deidiin corso di svolgimento in Polonia e Slovenia e conquistano così il pass per gli ottavi di finale come seconda del raggruppamento. Successo in quattro set per i nipponici con il punteggio di 3-1 (25-18, 21-25, 25-19, 25-19). Per i centramericani, invece, terzi nel gruppo B, ci sono importantinze dizione come una tra le quattro migliori terze, in virtù del punto strappato al Brasile perdendo al quinto set e della vittoria contro Porto Rico: difficilmente più di altre tre selezioni faranno più di tre punti, ma bisognerà aspettare fino a domani. Primo set dominato dai nipponici, che con cinque punti in serie nel cuore del ...

