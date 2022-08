Volley, Mondiali maschili 2022: crollo Germania, Polonia ribalta gli USA (Di martedì 30 agosto 2022) La Germania perde nettamente la partita contro la Slovenia, valida per la terza giornata dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Infatti, la nazionale teutonica subisce un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-17) che rende palesi le difficoltà avute: solo nel secondo parziale Kampas e compagni sono riusciti a tenere testa agli sloveni, mentre nel primo e nel terzo i passivi sono stati decisamente più pesanti. Nell’altra partita di serata, la Polonia batte in rimonta gli Stati Uniti in una partita equilibrata ma in cui la formazione europea è cresciuta sulla lunga distanza. Dopo aver perso il primo set, i polacchi, infatti, si aggiudicano i successivi due parziali con un buon distacco di punti. La stessa cosa si verifica nel quarto set, in cui la Polonia trova un importante parziale dal 18-16, ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Laperde nettamente la partita contro la Slovenia, valida per la terza giornata deidimaschile. Infatti, la nazionale teutonica subisce un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-17) che rende palesi le difficoltà avute: solo nel secondo parziale Kampas e compagni sono riusciti a tenere testa agli sloveni, mentre nel primo e nel terzo i passivi sono stati decisamente più pesanti. Nell’altra partita di serata, labatte in rimonta gli Stati Uniti in una partita equilibrata ma in cui la formazione europea è cresciuta sulla lunga distanza. Dopo aver perso il primo set, i polacchi, infatti, si aggiudicano i successivi due parziali con un buon distacco di punti. La stessa cosa si verifica nel quarto set, in cui latrova un importante parziale dal 18-16, ...

