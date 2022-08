Volley, Mondiali 2022: Polonia-USA, big match dai mille intrighi. Francia e Brasile, passeggiate all’orizzonte (Di martedì 30 agosto 2022) Giornata cruciale ai Mondiali 2022 di Volley. Oggi si disputano sei partite che chiudono la fase a gironi per tre raggruppamenti, si avrà il quadro dettagliato di sei qualificate agli ottavi di finale e si definirà parzialmente la classifica generale che servirà a comporre il tabellone della fase a eliminazione diretta. Polonia-USA è il big match. I biancorossi non hanno necessità di vincere visto il regalo che hanno ricevuto, anzi potrebbero anche fare dei calcoli per cercare di finire in uno spicchio di tabellone agevole. I Campioni del Mondo giocano in casa e per questo motivo sono già sicuri di essere testa di serie 1 o 2 negli ottavi di finale, Wilfredo Leon e compagni vogliono però dare una dimostrazione di forza e vincere il primo incontro di un certo calibro dopo aver regolato Bulgaria e ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Giornata cruciale aidi. Oggi si disputano sei partite che chiudono la fase a gironi per tre raggruppamenti, si avrà il quadro dettagliato di sei qualificate agli ottavi di finale e si definirà parzialmente la classifica generale che servirà a comporre il tabellone della fase a eliminazione diretta.-USA è il big. I biancorossi non hanno necessità di vincere visto il regalo che hanno ricevuto, anzi potrebbero anche fare dei calcoli per cercare di finire in uno spicchio di tabellone agevole. I Campioni del Mondo giocano in casa e per questo motivo sono già sicuri di essere testa di serie 1 o 2 negli ottavi di finale, Wilfredo Leon e compagni vogliono però dare una dimostrazione di forza e vincere il primo incontro di un certo calibro dopo aver regolato Bulgaria e ...

fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - forevercarat_ : RT @PowervolleyMI: I risultati della quarta giornata ai #Mondiali per i nostri Powerboys ????? ???? 3-2 ???? ???? 3-1 ???? #Allianz #PowervolleyMila… - Mirko79045720 : RT @fanpage: Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana #ItaliaTurchia h… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 30 AGOSTO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #UsOpen #Tennis #Slam #Medvedev… - gdstwits : Mondiali Volley: l’Italia batte la Turchia (3-0) -