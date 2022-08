Volley, Mondiali 2022: la Polonia batte gli USA nel big match, la Slovenia si qualifica agli ottavi (Di martedì 30 agosto 2022) La Polonia ha battuto gli USA nel big match della fase a gironi dei Mondiali 2022 di Volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico di Katowice, avendo la meglio con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-21; 25-19; 25-21). I biancorossi hanno infilato la terza vittoria consecutiva in questa rassegna iridata e si sono qualificati agli ottavi di finale, forti del primo posto del gruppo C. La Polonia sarà testa di serie numero 1 nel tabellone a eliminazione diretta in quanto padrona di casa. L’avversaria di una delle favorite della vigilia sarà resa nota domani sera al termine del confronto tra Italia e Cina, quando la classifica combinata tra i sei gironi emetterà il proprio verdetto. Prestazione ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Laha battuto gli USA nel bigdella fase a gironi deidimaschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico di Katowice, avendo la meglio con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-21; 25-19; 25-21). I biancorossi hanno infilato la terza vittoria consecutiva in questa rassegna iridata e si sonotidi finale, forti del primo posto del gruppo C. Lasarà testa di serie numero 1 nel tabellone a eliminazione diretta in quanto padrona di casa. L’avversaria di una delle favorite della vigilia sarà resa nota domani sera al termine del confronto tra Italia e Cina, quando la classifica combinata tra i sei gironi emetterà il proprio verdetto. Prestazione ...

