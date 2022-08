Volley | Mondiali 2022 | la Francia travolge il Camerun senza i big | tabellone duro? Bulgaria eliminata | ko col Messico!

(Di martedì 30 agosto 2022) Laha battuto ilper 3-0 (25-19; 25-19; 25-22) aidimaschile. I Campioni Olimpici hanno confermato il pronostico della vigilia, scappando via fin da subito nelle prime due frazioni e poi trovandosi costretti a inseguire da 10-13 nel terzo parziale, prima di chiudere i conti in maniera sostanzialmente agevole. I Galletti infilano così il terzo sigillo consecutivo nella rassegna iridata, dopo aver regolato la Germania all’esordio per 3-0 e aver avuto la meglio sulla Slovenia soltanto al tie-break. I ragazzi di coach Andrea Giani chiudono il gruppo D al primo posto e si qualificano agli ottavi di finale, ma il punto lasciato per strada contro i balcanici potrebbe costringerli a unnella fase a eliminazione diretta: il ...

Messa al sicuro la qualificazione agli ottavi, gli azzurri cercano il successo col massimo scarto per chiudere il girone a punteggio pieno e con zero set persi, puntando così ad un ranking elevato ...COS'È IL RANKING COMBINATO AIE A COSA SERVE Si tratta della classifica combinata dei sei gironi che terrà in considerazione, nell'ordine: piazzamento nel proprio girone, numero di vittorie, punti (3 per la vittoria 3 - ...Messa al sicuro la qualificazione agli ottavi, gli azzurri cercano il successo col massimo scarto per chiudere il girone a punteggio pieno e con zero set persi, puntando così ad un ranking elevato sfr ...Il giorno dopo il secondo successo ai Mondiali di pallavolo, la nazionale italiana è al lavoro in vista dell'ultimo impegno della prima fase in programma domani sera contro la Cina.