Volley, Mondiali 2022: il Brasile batte il Qatar e vince il gruppo B (Di martedì 30 agosto 2022) Tre partite e tre vittorie per il Brasile ai Mondiali 2022 di Volley. Dopo i successi contro Cuba (per 3-2) e Giappone (per 3-0), la nazionale verdeoro è scesa nuovamente in campo a Ljubljana (sede del gruppo B) e ha sconfitto nettamente il Qatar per 3-0 (25-13, 25-23, 26-24). Grazie a questa affermazione i sudamericani si sono assicurati il primo posto finale nel girone. Nel primo set non c’è stata davvero storia. Il Brasile ha preso subito il largo con grande autorità e ha poi chiuso agilmente con un veloce 25-13. Discorso diverso invece per il secondo parziale, dove il Qatar è riuscito a restare in gioco fino al 23 pari prima di perdere i due punti successivi e subire così il 2-0. Volley, parla De Giorgi: “Dagli ottavi dobbiamo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Tre partite e tre vittorie per ilaidi. Dopo i successi contro Cuba (per 3-2) e Giappone (per 3-0), la nazionale verdeoro è scesa nuovamente in campo a Ljubljana (sede delB) e ha sconfitto nettamente ilper 3-0 (25-13, 25-23, 26-24). Grazie a questa affermazione i sudamericani si sono assicurati il primo posto finale nel girone. Nel primo set non c’è stata davvero storia. Ilha preso subito il largo con grande autorità e ha poi chiuso agilmente con un veloce 25-13. Discorso diverso invece per il secondo parziale, dove ilè riuscito a restare in gioco fino al 23 pari prima di perdere i due punti successivi e subire così il 2-0., parla De Giorgi: “Dagli ottavi dobbiamo ...

