Volley, l’Italia rischia un quarto di finale con Francia e Brasile! Tabellone ingiusto, autostrada alle padrone di casa (Di martedì 30 agosto 2022) l’Italia rischia di dovere fare i conti con un durissimo Tabellone ai Mondiali 2022 di Volley maschile. I Campioni d’Europa hanno liquidato Canada e Turchia con un doppio 3-0, hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e sulla carta dovrebbero vincere anche l’ultimo incontro della fase a gironi contro la Cina (il 3-0 appare quasi scontato, considerando la differenza tecnica tra le due compagini). La nostra Nazionale conquisterà così il primo posto nella Pool E, ma chi affronterà tra ottavi e quarti di finale? A deciderlo sarà la classifica combinata dei sei gironi che terrà in considerazione, nell’ordine: piazzamento nel proprio girone, numero di vittorie, punti (3 per la vittoria 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie-break, 1 per la sconfitta 2-3), quoziente set, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022)di dovere fare i conti con un durissimoai Mondiali 2022 dimaschile. I Campioni d’Europa hanno liquidato Canada e Turchia con un doppio 3-0, hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi die sulla carta dovrebbero vincere anche l’ultimo incontro della fase a gironi contro la Cina (il 3-0 appare quasi scontato, considerando la differenza tecnica tra le due compagini). La nostra Nazionale conquisterà così il primo posto nella Pool E, ma chi affronterà tra ottavi e quarti di? A deciderlo sarà la classifica combinata dei sei gironi che terrà in considerazione, nell’ordine: piazzamento nel proprio girone, numero di vittorie, punti (3 per la vittoria 3-0 o 3-1, 2 per il successo al tie-break, 1 per la sconfitta 2-3), quoziente set, ...

fanpage : Secondo successo in due gare in questo Mondiale di volley 2022 per l’Italia: battuta la Turchia 3-0 a Lubiana… - LiaCapizzi : Che giornata esaltante ???? Noi proviamo a raccontarvela tra calcio, grande nuoto, tuffi, la MotoGp, l'impresa di Cr… - PicenoTime : Monteprandone: stage Nazionali volley Under 20, l'Italia batte il Brasile anche nel quarto test… - MarcoAlici : #Volley: Mondiali, l’Italia già qualificata agli ottavi - siena_mimmo : Mondiali Volley Uomini L'Italia Batte Anche La Turchia Per 3-0 -