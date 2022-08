Volley, Giannelli: “Agli ottavi, ma non sappiamo chi possiamo trovare…”. Michieletto: “Vogliamo un buon accoppiamento” (Di martedì 30 agosto 2022) L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 (25-18; 25-20; 25-22) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di Volley. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera schiacciante a Lubiana (Slovenia) e si sono già matematicamente qualificati Agli ottavi di finale e nel match di chiusura contro la Cina (mercoledì 31 agosto, ore 21.15) basterà portare a casa un set per essere sicuri del primo posto nel raggruppamento. Simone Giannelli e Alessandro Michieletto hanno analizzato la prestazione attraverso i canali federali. Simone Giannelli: “Bisogna tener conto che abbiamo sempre degli avversari di fronte, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo concesso qualcosa e loro hanno fatto alcune cose bene. In quei momenti dobbiamo essere più cinici, più precisi, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 (25-18; 25-20; 25-22) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali 2022 di. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera schiacciante a Lubiana (Slovenia) e si sono già matematicamente qualificatidi finale e nel match di chiusura contro la Cina (mercoledì 31 agosto, ore 21.15) basterà portare a casa un set per essere sicuri del primo posto nel raggruppamento. Simonee Alessandrohanno analizzato la prestazione attraverso i canali federali. Simone: “Bisogna tener conto che abbiamo sempre degli avversari di fronte, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo concesso qualcosa e loro hanno fatto alcune cose bene. In quei momenti dobbiamo essere più cinici, più precisi, ...

LiaCapizzi : Che giornata esaltante ???? Noi proviamo a raccontarvela tra calcio, grande nuoto, tuffi, la MotoGp, l'impresa di Cr… - yoliebes : Giannelli capitano è l'unica cosa che non divide il Twitter volley?? - BarbettaRossa : 'Ha perso il pizzo, ma non il vizio (di schiacciare)'. #MWCH2022 #volley #Giannelli #Lucchetta #RaiSport - Vale_clerici : Il più 'basso' della nazionale italiana di #volley (escluso il libero) è #Giannelli che misura 1,98mt Ok - Gazzetta_it : Simone Giannelli, dallo sci al tennis, la scelta del volley, la dieta da prof, le sue Selly e Lily -