Volano gli stracci in Forza Italia: «Nel 2018 De Girolamo esclusa da Tajani-Ronzulli per far spazio a Fascina» (Di martedì 30 agosto 2022) Nunzia De Girolamo fu “fatta fuori” per favorire l’ascesa di Marta Fascina. A sostenerlo in una nota è il senatore Domenico De Siano, ex coordinatore regionale della Campania per Forza Italia, uscito dal partito e non candidato alle prossime politiche, secondo il quale, nel 2018, un’intesa tra Antonio Tajani e Licia Ronzulli, sostenuta da Silvio Berlusconi, avrebbe comportato l’esclusione di De Girolamo dal ruolo di capolista del collegio di Benevento alla Camera «per fare spazio in lista all’allora esordiente Marta Fascina». Secondo De Siano, la direzione regionale di Forza Italia dell’epoca non avrebbe avuto responsabilità in tal senso, contrariamente a quanto sosterrebbe la diretta ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Nunzia Defu “fatta fuori” per favorire l’ascesa di Marta. A sostenerlo in una nota è il senatore Domenico De Siano, ex coordinatore regionale della Campania per, uscito dal partito e non candidato alle prossime politiche, secondo il quale, nel, un’intesa tra Antonioe Licia, sostenuta da Silvio Berlusconi, avrebbe comportato l’esclusione di Dedal ruolo di capolista del collegio di Benevento alla Camera «per farein lista all’allora esordiente Marta». Secondo De Siano, la direzione regionale didell’epoca non avrebbe avuto responsabilità in tal senso, contrariamente a quanto sosterrebbe la diretta ...

MatteoRedaelli8 : @Bernardogene1 @elidacomasio @GBV_BG @Jo_fer7 Fratm, il punto è se vuoi essere preso sul serio o meno. Perchè se v… - BraidoSergio : @SecolodItalia1 E sì,perchè solo loro sinistroidi volano alto;hanno una super intelligenza,acculturati,filosofi,ma… - hiboss_hiboss : RT @Tiziana2219: @Cambiacasacca Come sono belli i palloncini che volano in cielo! Il gas potrebbe servire per fare volare quelli che stanno… - Alina198068 : @CarloCalenda Anche gli asini volano....hahahahaha. - Gianniallu : @GianlucaVasto Sì sì, certo certo. Gli asini volano. Non dimenticare le goccine e poi pigiama, pipì e subito a nanna -