Vince tre milioni alla lotteria ma non li divide con i figli. E loro si vendicano: “Questo evento ha distrutto la nostra famiglia” (Di martedì 30 agosto 2022) Vince tre milioni di sterline alla lotteria ma si rifiuta di dividere anche un solo pound con i figli. E loro si vendicano: distruggono a martellate l’auto nuova di papà. Poi si autodenunciano alla polizia: “Aveva fatto tante promesse, ci ha dato solo 200 sigarette”. Una stecca. Sai che sforzo. Arriva dalla Scozia, da Glasgow, questa storia che una volta di più conferma come un improvviso arricchimento non porti gioia e concordia. Anzi: la cupidigia del vincitore determina conseguenze devastanti tra persone che fino al giorno prima si amavano. Infatti uno de figli conferma: “Questo evento ha distrutto la nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)tredi sterlinema si rifiuta dire anche un solo pound con i. Esi: distruggono a martellate l’auto nuova di papà. Poi si autodenuncianopolizia: “Aveva fatto tante promesse, ci ha dato solo 200 sigarette”. Una stecca. Sai che sforzo. Arriva dScozia, da Glasgow, questa storia che una volta di più conferma come un improvviso arricchimento non porti gioia e concordia. Anzi: la cupidigia del vincitore determina conseguenze devastanti tra persone che fino al giorno prima si amavano. Infatti uno deconferma: “hala...

