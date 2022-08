VIDEO: La sicurezza rimuove un cartellone contro Sasha Banks mostrato da un fan (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di Monday Night Raw. Ad ospitare lo show la città di Pittsburgh, Pennsylvania. Durante lo show, alcuni fan hanno notato alcuni movimenti degli addetti alla sicurezza. In particolare questi ad un certo punto sono intervenuti per rimuovere un cartellone esposto da un fan non troppo favorevole a Sasha Banks. Rimosso il cartellone contro Sasha Durante il segmento che ha visto protagoniste sul ring Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss, non è sfuggito ai fan ciò che stava accadendo sul sfondo. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per rimuovere un cartellone con cui un fan esprimeva il suo disappunto verso il ritorno di Sasha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 agosto 2022) Ieri notte è andata in scena una nuova puntata di Monday Night Raw. Ad ospitare lo show la città di Pittsburgh, Pennsylvania. Durante lo show, alcuni fan hanno notato alcuni movimenti degli addetti alla. In particolare questi ad un certo punto sono intervenuti perre unesposto da un fan non troppo favorevole a. Rimosso ilDurante il segmento che ha visto protagoniste sul ring Bianca Belair, Asuka e Alexa Bliss, non è sfuggito ai fan ciò che stava accadendo sul sfondo. Gli addetti allasono intervenuti perre uncon cui un fan esprimeva il suo disappunto verso il ritorno di...

