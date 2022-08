Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 agosto 2022)DEL 30 AGOSTOORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA; CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E L’INTERSEZIONE CON LA LAURENTINA, E AVANTI, TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA SEMPRE VERSO. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE CONTRARIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E CASTEL DI DECIMA ...