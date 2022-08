Via Laurentina strada da incubo: da Roma ad Ardea buche, frane, rifiuti e prostitute (FOTO) (Di martedì 30 agosto 2022) Non solo via Ardeatina. I problemi delle grandi arterie che collegano l’hinterland con la Capitale colpiscono anche la Laurentina, nonostante il rifacimento di alcuni tratti del manto stradale. Degrado quotidiano La strada provinciale SP95/b, che collega Roma con Ardea e Tor San Lorenzo, passando per il territorio comunale di Pomezia e attraversando i quartieri Romani La Torretta e La Selvotta, presenta ancora criticità tali da mettere in pericolo gli automobilisti. Senza contare il degrado, a cui molti ormai non fanno più caso, abituati a vederlo come se facesse parte del paesaggio. I pendolari ogni giorno devono combattere tra strade dissestate, limiti di velocità ridotti al minino, frane e discariche a cielo aperto. Le buche si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Non solo viatina. I problemi delle grandi arterie che collegano l’hinterland con la Capitale colpiscono anche la, nonostante il rifacimento di alcuni tratti del mantole. Degrado quotidiano Laprovinciale SP95/b, che collegacone Tor San Lorenzo, passando per il territorio comunale di Pomezia e attraversando i quartierini La Torretta e La Selvotta, presenta ancora criticità tali da mettere in pericolo gli automobilisti. Senza contare il degrado, a cui molti ormai non fanno più caso, abituati a vederlo come se facesse parte del paesaggio. I pendolari ogni giorno devono combattere tra strade dissestate, limiti di velocità ridotti al minino,e discariche a cielo aperto. Lesi ...

