Vespa orientalis | a Roma allarme | ' Rischiamo l' invasione | potrebbero aver nidificato nelle scuole'

(Di martedì 30 agosto 2022) Laè a. L'insetto non veniva segnalato nella Capitale dagli anni '50, ma da qualche mese gli avvistamenti si sono moltiplicati. I quartieri più bersagliati sono Monteverde , ...

repubblica : A Roma invasa dalla vespa orientalis, allarme nei cortili delle scuole: 'Senza un piano di contrasto, il peggio dev… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Vespa orientalis, è allarme a #Roma. «Rischiamo l'invasione, potrebbero aver nidificato nelle scuole» - TuttoSuRoma : Vespa orientalis, è allarme a #Roma. «Rischiamo l'invasione, potrebbero aver nidificato nelle scuole» - TuttoSuRoma : #Roma, la vespa orientalis invade la città: allarme per il rientro a scuola - occhio_notizie : I quartieri più bersagliati sono Monteverde, Prati e il centro in generale -

Laè a Roma . L'insetto non veniva segnalato nella Capitale dagli anni '50, ma da qualche mese gli avvistamenti si sono moltiplicati. I quartieri più bersagliati sono Monteverde , Prati ...Quest'estate la, aggressiva e molto simile al calabrone, ha invaso la Capitale. Una pioggia di segnalazioni, dal centro della città fino ai quartieri di Prati e Monteverde, ne testimoniano il ritorno.La vespa orientalis è a Roma. L'insetto non veniva segnalato nella Capitale dagli anni '50, ma da qualche mese gli avvistamenti si ...È rischio invasione di vespa orientalis a Roma. L’insetto non veniva segnalato nella Capitale dagli anni ’50, ma da qualche mese gli avvistamenti si sono moltiplicati. I quartieri più bersagliati sono ...