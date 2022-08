Venezia, Januzaj andrà al Siviglia: sfumato il sogno per i lagunari (Di martedì 30 agosto 2022) Il Venezia vede sfumare il sogno di un grande colpo di mercato perché Januzaj andrà al Siviglia per sostituire Ocampos Il Venezia vede sfumare il sogno di un grande colpo di mercato perché Januzaj andrà al Siviglia per sostituire Ocampos. Secondo quanto riportato da As, la Real Sociedad ha trovato l’accordo con il Siviglia e nei prossimi giorni potrebbe concludersi il suo trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Ilvede sfumare ildi un grande colpo di mercato perchéalper sostituire Ocampos Ilvede sfumare ildi un grande colpo di mercato perchéalper sostituire Ocampos. Secondo quanto riportato da As, la Real Sociedad ha trovato l’accordo con ile nei prossimi giorni potrebbe concludersi il suo trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

F4U5T1NH0 : @zanellidav Adesso dobbiamo solo capire il divario che c'è tra Siviglia e Venezia e dove andrebbe collocato Januzaj… - FedericoPlatini : #Venezia, #Januzaj si allontana: il #Siviglia ha scelto lui per sostituire #Ocampos - TUTTOB1 : Irruzione dell'Everton per Januzaj, il Venezia si consola con il russo Cheryshev - leo_dp__ : Il #Venezia che mi piglia #Januzaj e #Cheryshev Mammamia che amatori di #fm2013 #calciomercato - TuttoVenezia : C'è il #Venezia, no c'è il #Siviglia, si aggiunge anche il #WestHam, alla fine è l'#Everton a mettere 5 milioni sul… -