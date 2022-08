Venezia 79, Rocío Muñoz Morales con un look «fatato» per il tradizionale bagno in Laguna (Di martedì 30 agosto 2022) Arrivata in bianco e nero e ora con un abito dalle sfumature azzurre che richiamano il mare. La madrina del festival non vuole perdere tempo e farci capire fin da subito che il tasso glamour quest'anno è altissimo Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) Arrivata in bianco e nero e ora con un abito dalle sfumature azzurre che richiamano il mare. La madrina del festival non vuole perdere tempo e farci capire fin da subito che il tasso glamour quest'anno è altissimo

Mostra del cinema di Venezia: il programma, ecco White noise e Deneuve La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31 agosto alla 79/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia SPECIALE , con una cerimonia d'apertura che avrà Rocio Munoz Morales come madrina. Mostra del Cinema di Venezia, la madrina Rocío Muñoz Morales: "Abbiamo bisogno del cinema" Il discorso di apertura approfondimento Venezia 79, la madrina Rocio Muñoz Morales è arrivata al Lido Come da tradizione sarà Lei a pronunciare il discorso d'apertura in Sala Grande