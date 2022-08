Venezia 79: la Mostra, tra disastri digitali e cinema che cambia (Di martedì 30 agosto 2022) Se c’è un’immagine che fin da ora si può prendere a simbolo della 79esima Mostra del cinema di Venezia è quella dell’omino digitale che corre lungo la barra che separa i festivalieri dalla meta più desiderata: la biglietteria smaterializzata. Cate Blanchett in TÁR: il tempo è tutto. Credit: Focus Features “Il tempo è tutto” dice Lydia Tár-Cate Blanchett nel trailer di Tár di Todd Field, tra i film più attesi della Mostra. “Il tempo è la parte essenziale dell’interpretazione. Nessuno può iniziare senza di me. Io faccio partire l’orologio”. Molto tempo è stato sprecato sulla piattaforma digitale cui ormai ogni grande festival, dalla pandemia in poi, ha appaltato la propria biglietteria. Nulla funziona e molti sono i singulti di rimpianto «per quelle belle code fuori dalle sale o davanti ai botteghini al cospetto di ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Se c’è un’immagine che fin da ora si può prendere a simbolo della 79esimadeldiè quella dell’omino digitale che corre lungo la barra che separa i festivalieri dalla meta più desiderata: la biglietteria smaterializzata. Cate Blanchett in TÁR: il tempo è tutto. Credit: Focus Features “Il tempo è tutto” dice Lydia Tár-Cate Blanchett nel trailer di Tár di Todd Field, tra i film più attesi della. “Il tempo è la parte essenziale dell’interpretazione. Nessuno può iniziare senza di me. Io faccio partire l’orologio”. Molto tempo è stato sprecato sulla piattaforma digitale cui ormai ogni grande festival, dalla pandemia in poi, ha appaltato la propria biglietteria. Nulla funziona e molti sono i singulti di rimpianto «per quelle belle code fuori dalle sale o davanti ai botteghini al cospetto di ...

team_world : Al via domani la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia... tanti (tantissimi!) gli ospiti attesi: indo… - mubiitalia : Adam Driver prima della prima di MARRIAGE STORY alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 20… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Due superstar come Chaterine Deneuve e Julianne Moore apriranno domani al Lido alle 19 la 79/a Mostra… - LoreSebastiani : Per Timothée Chalamet quando arriva la Mostra del cinema di Venezia è come se arrivasse il Natale. Appena torna in… - rensolodriver : RT @mubiitalia: Adam Driver prima della prima di MARRIAGE STORY alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 2019. http… -