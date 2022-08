Venezia 79, la madrina Rocío Munoz Morales sbarca al Lido: le foto (Di martedì 30 agosto 2022) L'attrice spagnola, appena approdata in motoscafo all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior, ha raccontato alla stampa tutta la sua gioia: «Questo è un luogo magico. Sono fiera di essere alla Mostra del Cinema, sono fiera di essere in Italia» Leggi su vanityfair (Di martedì 30 agosto 2022) L'attrice spagnola, appena approdata in motoscafo all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior, ha raccontato alla stampa tutta la sua gioia: «Questo è un luogo magico. Sono fiera di essere alla Mostra del Cinema, sono fiera di essere in Italia»

