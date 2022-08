Venezia 79 | guida semiseria | la Mostra al Lido è come la vita sull’isola di Lost c’è pure la sala Perla!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 30 agosto 2022) Dal 31 agosto parte la 79esima edizione dellaInternazionale d'Arte Cinematografica di. Oltre il red carpet c'è di più: ecco com'è laalin quei giorni. Per ogni cinefilo che si rispetti il Festival di Cannes e laInternazionale d'Arte Cinematografica disono un sogno, un'oasi da esplorare almeno una volta nella. Indiscutibilmente, se amate il cinema, è un'esperienza che prima o poi va fatta. Se poi siete degli addetti ai lavori e in particolare dei giornalisti che scrivono principalmente di film, attori, registi, serie tv e tutto il carrozzone luccicante, sono appuntamenti imprescindibili: per queste due manifestazioni passa la maggior parte dei film di pregio prodotti ogni anno, che molto spesso si ritrovano poi nominati ...