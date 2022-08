Venezia 79 | annunciati i primi vincitori del Premio Kinéo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Il, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale), si prepara a festeggiare i suoivent’anni alla 79. Mostra del Cinema die annuncia iriconoscimenti di questa importante edizione.79: tanti italiani tra idelTra i premiati, votati dal pubblico e da una giuria di eccellenza presieduta da Jean Gili(regista, critico, storico del cinema e professore emerito dell’Università di Parigi 1 Pantheon-Sorbonne): Corro da te di Riccardo Milani per il Miglior Film; Una femmina di Francesco Costabile per la Miglior Opera Prima; Come un gatto in tangenziale. Ritorno a coccia di morto di Riccardo Milani per la Miglior ...