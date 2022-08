Venezia 2022: Casa Fabrique è pronta per accogliere il nuovo cinema italiano alla Mostra (Di martedì 30 agosto 2022) Casa Fabrique è pronta per accogliere il nuovo cinema italiano alla 79a Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, al via domani sera. Fabrique du Cinéma, la rivista che da dieci anni scopre i nuovi talenti del cinema italiano, torna al festival di Venezia 2022 con un programma ricco di incontri, proiezioni e presentazioni dall'1 al 4 settembre. Nell'elegante location di Villa Malusa, Via A. Barbarigo, 5 30126 Lido (VE), a pochi minuti a piedi dal Palazzo del cinema, Casa Fabrique è pronta ad accogliere gli appassionati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022)peril79aInternazionale d'Artetografica di, al via domani sera.du Cinéma, la rivista che da dieci anni scopre i nuovi talenti del, torna al festival dicon un programma ricco di incontri, proiezioni e presentazioni dall'1 al 4 settembre. Nell'elegante location di Villa Malusa, Via A. Barbarigo, 5 30126 Lido (VE), a pochi minuti a piedi dal Palazzo deladgli appassionati ...

la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 'Film molto personale', #LesEnfantsDesAutres di #RebeccaZlotowski '… - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 In #Tár di #ToddField #CateBlanchett 'discute di musica meglio di qu… - Agenzia_Ansa : Una violenta rissa è avvenuta a Venezia nella zona di Rialto, in Campo Vienna, tra ragazzi, pare tutti veneziani, c… - ANSA_med : Mostra Venezia al via con Deneuve e Julianne Moore. Attesi Fico e Franceschini, cerimonia nel segno sobrietà | #ANSA - telodogratis : Mostra Venezia, primo red carpet sarà per Catherine Deneuve -