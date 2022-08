Valentina Ferragni | pole dance e sensualità | fisico mozzafiato

(Di martedì 30 agosto 2022) Sul palo dasfoggia come sempre un corpo magnifico e manda il web completamente in delirio, è bella da impazzire Al rientro dalle vacanza estive dove… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

H_ismysafeplace : Il fisico di Valentina Ferragni >>>>>> - infoitcultura : Smentite le voci di rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil - VanityFairIt : Lei è stata ospite dei Ferragnez a Ibiza, mentre lui è volato alle Canarie per un progetto di lavoro. Tutto qui - infoitcultura : Valentina Ferragni saluta Ibiza con il costume intrecciato (il più sensuale dell'estate 2022) - infoitcultura : Valentina Ferragni, a Ibiza il body diventa pornografico -

Non capitava da anni di vedere Luca Vezil eseparati per un mese intero . E invece è accaduto: i due influencer e modelli hanno trascorso agosto a distanza, lei a Ibizia, ospite della mega villa affittata dai Ferragnez, lui ...Di Fabiana Coppola - 30/08/2022in vacanza decide di mostrare il suo corpo e per farlo indossa un body che diventa quasi porno allo stato puro! Un body che scopre invece che coprire L'ha indossato...Non capitava da anni di vedere Luca Vezil e Valentina Ferragni separati per un mese intero. Luca Vezil ha rassicurato i follower sui social, facendo sapere di essere semplicemente impegnato con un gra ...Valentina Ferragni continua a godersi le vacanze estive, a Forte dei Marmi si mostra durante un giro in bici e fa impazzire i fan, l'outfit è pazzesco.