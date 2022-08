Va a lavoro, poi lo schianto contro il tir: Marco muore a 37 anni: “Non se lo meritava” (Di martedì 30 agosto 2022) Incidente mortale nella mattinata di martedì 30 agosto a Bertiolo in provincia di Udine. Sulla Napoleonica c’è stato uno scontro tra un tir e un’automobile: ha perso la vita un ragazzo di 37 anni che si trovava alla guida di una Volkswagen Polo, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, le forze dell’ordine per i rilievi e alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Udine e Codroipo. Diversi i disagi al traffico veicolare visto che il tratto di strada è stato chiuso e la viabilità deviata. La vittima dell’incidente si chiamava Marco Berini, aveva 37 anni compiuti a luglio e viveva a Strassoldo, frazione di Cervignano del Friuli. L’incidente avvenuto è i comuni di Talmassons e Bertiolo, che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Incidente mortale nella mattinata di martedì 30 agosto a Bertiolo in provincia di Udine. Sulla Napoleonica c’è stato uno stra un tir e un’automobile: ha perso la vita un ragazzo di 37che si trovava alla guida di una Volkswagen Polo, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, le forze dell’ordine per i rilievi e alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Udine e Codroipo. Diversi i disagi al traffico veicolare visto che il tratto di strada è stato chiuso e la viabilità deviata. La vittima dell’incidente si chiamavaBerini, aveva 37compiuti a luglio e viveva a Strassoldo, frazione di Cervignano del Friuli. L’incidente avvenuto è i comuni di Talmassons e Bertiolo, che ha ...

