Usa: Biden invia armi a Taiwan, attaccata ambasciata americana in Iraq, Iran fornisce droni alla Russia. La pace mondiale a rischio (Di martedì 30 agosto 2022) La politica di Biden e degli Usa contro la Russia, la Cina, l'Iraq e l'Iran fa alzare la tensione nel mondo e ha l'effetto di riavvicinare quest'ultimo Paese al blocco di quelli che vogliono contrastare l'egemonia americana L'articolo proviene da Firenze Post.

