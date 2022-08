US OPEN, SINNER-ALTMAIER: JANNIK NON HA FRETTA DI CRESCERE (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo ha servito, adesso tocca a JANNIK rispondere. I due prim’attori della spedizione italiana a Flushing Meadows, che il sorteggio ha messo sin qui in giorni differenti nell’order of the play, sanno perfettamente che in tanti dalla penisola italica mostrano uno spiccato interesse verso le loro rispettive carriere nell’ultimo slam stagionale. Che ha regalato tante sorprese nella prima giornata (vero Tsitsipas e Fritz?) ma che nella sfida che vedrà l’altoatesino opposto al tedesco Daniel ALTMAIER si spera possa rispettare appieno il pronostico. Non essendoci precedenti tra i due, la partita appare comunque simile a un piccolo universo da esplorare. Anche perché JANNIK arriva al debutto a New York dopo aver destato più di una perplessità nella marcia d’avvicinamento alla sfida, sconfitto da Carreno Busta a Montreal e da Auger-Aliassime ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 30 agosto 2022) Matteo ha servito, adesso tocca arispondere. I due prim’attori della spedizione italiana a Flushing Meadows, che il sorteggio ha messo sin qui in giorni differenti nell’order of the play, sanno perfettamente che in tanti dalla penisola italica mostrano uno spiccato interesse verso le loro rispettive carriere nell’ultimo slam stagionale. Che ha regalato tante sorprese nella prima giornata (vero Tsitsipas e Fritz?) ma che nella sfida che vedrà l’altoatesino opposto al tedesco Danielsi spera possa rispettare appieno il pronostico. Non essendoci precedenti tra i due, la partita appare comunque simile a un piccolo universo da esplorare. Anche perchéarriva al debutto a New York dopo aver destato più di una perplessità nella marcia d’avvicinamento alla sfida, sconfitto da Carreno Busta a Montreal e da Auger-Aliassime ...

