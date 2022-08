US Open, Serena Williams rimanda addio al tennis: battuta Danka Kovinic (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Serena Williams ha mostrato al pubblico adorante degli US Open che non ha ancora finito di giocare, vincendo contro Danka Kovinic e rimandando il momento di dire addio al tennis. La quasi 41enne, vincitrice di 23 Slam, aveva annunciato all’inizio del mese che questo torneo sarebbe stato molto probabilmente il suo ultimo, ponendo fine a una carriera di 27 anni.. Intanto si è assicurata almeno un’altra serata sotto le luci della ribalta con un trionfo per 6-3 6-3. Vestita con un abito disegnato da lei, nero con diamanti, cristalli e oro, si è mossa certamente meglio rispetto alla partita, persa, di inizio mese con Emma Raducanu a Cincinnati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) –ha mostrato al pubblico adorante degli USche non ha ancora finito di giocare, vincendo controndo il momento di direal. La quasi 41enne, vincitrice di 23 Slam, aveva annunciato all’inizio del mese che questo torneo sarebbe stato molto probabilmente il suo ultimo, ponendo fine a una carriera di 27 anni.. Intanto si è assicurata almeno un’altra serata sotto le luci della ribalta con un trionfo per 6-3 6-3. Vestita con un abito disegnato da lei, nero con diamanti, cristalli e oro, si è mossa certamente meglio rispetto alla partita, persa, di inizio mese con Emma Raducanu a Cincinnati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

