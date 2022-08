US Open 2022: clamorosa eliminazione di Stefanos Tsitsipas! Il colombiano Galan firma la sorpresa della giornata (Di martedì 30 agosto 2022) La prima giornata dello US Open 2022 regala subito un incredibile colpo di scena con la clamorosa eliminazione di Stefanos Tsitsipas. Il greco, quarta testa di serie, viene sconfitto dal colombiano Daniel Elehai Galan Riveros, numero 94 della classifica mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-0 6-1 3-6 7-5 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Lo Slam americano di Tsitsipas è dunque già finito e di questo ringrazia anche Matteo Berrettini, che poteva incrociare il greco agli ottavi di finale e che ora si trova assolutamente un corridoio da sfruttare. Per Galan è certamente la vittoria più importante della carriera al termine di una prestazione davvero clamorosa, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) La primadello USregala subito un incredibile colpo di scena con ladiTsitsipas. Il greco, quarta testa di serie, viene sconfitto dalDaniel ElehaiRiveros, numero 94classifica mondiale, in quattro set con il punteggio di 6-0 6-1 3-6 7-5 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Lo Slam americano di Tsitsipas è dunque già finito e di questo ringrazia anche Matteo Berrettini, che poteva incrociare il greco agli ottavi di finale e che ora si trova assolutamente un corridoio da sfruttare. Perè certamente la vittoria più importantecarriera al termine di una prestazione davvero, ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Agenzia_Ansa : Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n.12… - Eurosport_IT : Berrettini, Sonego, Giorgi e Trevisan subito al debutto ?????? Il programma del Day1 degli US Open 2022 ????… - News24_it : Tennis: Us Open, Sonego lotta ma è subito fuori - OA_Sport : CLAMOROSA ELIMINAZIONE A NEW YORK! Lo US Open di Stefanos Tsitsipas è già finito, con il greco battuto in quattro s… -