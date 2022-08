Urso: «No alla commissione d’inchiesta su Lega e Russia. È propaganda e fa male al Paese» (Di martedì 30 agosto 2022) «Ognuno è libero di criticare o di condividere, ma non è utile né giusto utilizzare certi temi in campagna elettorale». Il presidente del Copasir, Adolfo Urso, spiega perché la commissione d’inchiesta sui rapporti tra Lega e Russia invocata da Luigi Di Maio è inopportuna, connotandosi più come un tentativo di agitare una «clava» propagandistica che come un’operazione trasparenza. Con tutto ciò che ne consegue. «Credo – ha chiarito Urso – che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 agosto 2022) «Ognuno è libero di criticare o di condividere, ma non è utile né giusto utilizzare certi temi in campagna elettorale». Il presidente del Copasir, Adolfo, spiega perché lasui rapporti trainvocata da Luigi Di Maio è inopportuna, connotandosi più come un tentativo di agitare una «clava» propagandistica che come un’operazione trasparenza. Con tutto ciò che ne consegue. «Credo – ha chiarito– che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle ...

