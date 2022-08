Uomini e Donne: Federica e Lavinia sono le nuove troniste (Di martedì 30 agosto 2022) Federica Aversano - Uomini e Donne Si chiamano Lavinia e Federica e sono le nuove troniste di Uomini e Donne. In attesa del debutto ufficiale dell’edizione 2022/2023 del dating show, che partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre alle 14.45, Witty Tv ha presentato le due ragazze che si siederanno sul trono alla “corte” di Maria De Filippi. Lavinia, 26 anni di Roma, studia scienze politiche e relazioni internazionali ed è prossima alla laurea (le mancano soltanto sei esami). Figlia di un avvocato e di un’imprenditrice, vive con la sua famiglia e ha una sorella, con cui litiga spesso, che fa l’ingegnere. E’ legatissima alla madre, mentre considera il padre una persona “tanto giovanile quanto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 agosto 2022)Aversano -Si chiamanoledi. In attesa del debutto ufficiale dell’edizione 2022/2023 del dating show, che partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre alle 14.45, Witty Tv ha presentato le due ragazze che si siederanno sul trono alla “corte” di Maria De Filippi., 26 anni di Roma, studia scienze politiche e relazioni internazionali ed è prossima alla laurea (le mancano soltanto sei esami). Figlia di un avvocato e di un’imprenditrice, vive con la sua famiglia e ha una sorella, con cui litiga spesso, che fa l’ingegnere. E’ legatissima alla madre, mentre considera il padre una persona “tanto giovanile quanto ...

