Uomini e Donne, dopo la rottura con Chiara Rabbi Davide Donadei avvistato a cena con Roberta Di Padua (Foto) (Di martedì 30 agosto 2022) Cosa starà succedendo tra Davide Donadei e Roberta Di Padua? A segnalare un avvicinamento tra l'ex tronista, fresco di rottura con Chiara Rabbi, e la dama del Trono Over di Uomini e Donne sono stati i colleghi di The pipol. L'ex tronista Davide Donadei e la sua 'scelta' Chiara Geme, dopo aver annunciato la rottura del loro amore, sui social è successo di tutto: da una parte abbiamo visto Chiara che si è mostrata più volte triste e malinconica, e dall'altra abbiamo visto lui sommerso dalle critiche. Il suo atteggiamento, spesso spavaldo, ha scatenato l'ira delle followers che l'hanno definito più volte irrispettoso nei confronti della ...

